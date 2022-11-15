МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включающие в себя коммерческие и государственные запасы, в сентябре впервые с 2004 года упали ниже 4 миллиардов баррелей, говорится в ноябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА сообщило о снижении нефтедобычи в России в октябре

"Запасы нефти в странах ОЭСР (промышленные запасы плюс стратегические резервы) с января по сентябрь резко сократились на 176,6 миллиона баррелей, впервые с 2004 года опустившись ниже 4 000 миллионов баррелей", — говорится в документе. Запасы за пределами ОЭСР (особенно запасы нефти в Китае), напротив, выросли на 63,4 миллиона баррелей.

При этом коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в сентябре снизились на 8 миллионов баррелей, а государственные запасы — на 37,4 миллиона баррелей. Из всех стран ОЭСР наибольший вклад в снижение госзапасов внесли США, выпустив из своего резерва 28,3 миллиона баррелей нефти, уточняет МЭА.

"Хотя США будут продолжать поставлять на рынок нефть из своих стратегических нефтяных резервов до конца года, запланированные поставки в рамках соглашения со странами-членами МЭА уже завершены. В конце сентября государственные запасы ОЭСР составили 1 248 миллиона баррелей, что является 26-летним минимумом", — сказано в докладе. МЭА сохранило оценку по добыче нефти в мире в 2022 году

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.