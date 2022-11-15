МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по темпам роста добычи нефти в мире в 2022 году, по-прежнему ожидает увеличения на 4,6 миллиона баррелей в сутки, до 99,9 миллиона баррелей, в 2023 году теперь ожидает роста на 0,74 миллиона баррелей, до 100,7 миллиона баррелей в сутки, следует из ноябрьского доклада МЭА. МЭА повысило прогноз по мировому спросу на нефть

В октябре агентство также ожидало, что по итогам текущего года мировая добыча нефти увеличится на 4,6 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году ожидался рост на 0,76 миллиона баррелей в сутки.

"Прогнозируется, что в 2022 году мировая добыча нефти вырастет на 4,6 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, до 99,9 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

"В 2023 году мировая добыча нефти увеличится всего на 740 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом, до 100,7 миллиона ​​баррелей в сутки", — также пишет МЭА. При этом добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, вырастет на 1,8 миллиона баррелей в сутки, в первую очередь за счет США.