МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Дефицит дизельного топлива в Магаданской области и ограничения его продажи связаны с трудностями в организации перевозки через железные дороги и порты в Приморском крае, сообщил журналистам губернатор Сергей Носов. В Магадане отменили карантин по птичьему гриппу

Ранее цены на автозаправках Магаданской области на дизельное топливо выросли сразу на 5 рублей. Также возник дефицит солярки, сейчас ее продают не более чем по 150 литров в руки. При этом большегрузы, доставляющие уголь в поселки региона и работающие на золотодобывающих рудниках, используют исключительно дизтопливо.

"Трудности по движению железной дороги и с работой портов. Мы очень сильно зависим от этого. И от работы дальневосточных портов в Приморском крае, и от работы железной дороги. <…> Работаем в ручном режиме, работаем с руководством РЖД, с каждым начальником железной дороги и с правительством Российской Федерации. Приходится каждый состав — от контейнеров с лекарствами и продовольствием до цистерн — двигать в ручном режиме", — сказал Носов.

Он добавил, что сейчас в регион идет танкер с 40 тысячами тонн нефтепродуктов на борту, месячная потребность Магаданской области в два раза меньше. При этом ограничения для большегрузных автомобилей сохранятся.

"Ограничений для заправки частного транспорта не было. Было ограничение по заправке большегрузных автомобилей. При этом сегодня умудряются большегрузные автомобили крупных компаний заправляться на частных заправках, тем самым создавая дополнительный ажиотаж. Крупные компании должны иметь на такой случай запас топлива. Сложности с железнодорожным движением в один миг не улетучатся", — сказал Носов.

Он также сообщил, что в регионе планируют построить свои топливохранилища для создания запаса.