Independent: Болгария разрешит НПЗ "Лукойла" экспорт нефтепродуктов в интересах страны
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Болгария, соблюдая национальные интересы, позволит российскому нефтеперерабатывающему заводу "Лукойла" экспортировать свою продукцию на фоне готовящихся санкций Евросоюза, пишет газета Independent.
Западные страны ввели ограничения против России, включая эмбарго на импорт российской нефти, которое должно начать работать в полную силу с 5 февраля.
"Болгария позволит черноморскому нефтеперерабатывающему заводу, принадлежащему российской нефтяной компании, продолжать работать и экспортировать нефтепродукты в Европейский союз до конца 2024 года, несмотря на предупреждения Брюсселя о том, что это противоречит санкциям блока", — пишет газета, давая понять, что это будет приносить дополнительный доход в болгарский бюджет.
"Мы достигли очень важного результата: с 1 января 2023 года "Лукойл" переведет весь учет производства и доходов и налоги на уплату в Болгарии", — приводит газета слова вице-премьера Болгарии Христо Алексиева. Такое соглашение с "Лукойлом" даст дополнительный прирост в 350 миллионов евро для бюджета Болгарии, по оценкам правительства в Софии.
Согласно газете, единственный НПЗ балканской страны — это основной источник бензина и дизельного топлива, продаваемого на болгарском рынке, но половина продукции идет на экспорт. Завод обеспечивает около 9% экономического производства страны и дает работу нескольким тысячам человек, и его остановка приведет к серьезным проблемам на рынке труда в дополнение к потере нефтеперерабатывающих мощностей, заключает Independent.
https://1prime.ru/oil/20221123/838919747.html