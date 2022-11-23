МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Болгария, соблюдая национальные интересы, позволит российскому нефтеперерабатывающему заводу "Лукойла" экспортировать свою продукцию на фоне готовящихся санкций Евросоюза, пишет газета Independent. Дно пробито: кто избавит Россию от ценового потолка

Западные страны ввели ограничения против России, включая эмбарго на импорт российской нефти, которое должно начать работать в полную силу с 5 февраля.

"Болгария позволит черноморскому нефтеперерабатывающему заводу, принадлежащему российской нефтяной компании, продолжать работать и экспортировать нефтепродукты в Европейский союз до конца 2024 года, несмотря на предупреждения Брюсселя о том, что это противоречит санкциям блока", — пишет газета, давая понять, что это будет приносить дополнительный доход в болгарский бюджет.

"Мы достигли очень важного результата: с 1 января 2023 года "Лукойл" переведет весь учет производства и доходов и налоги на уплату в Болгарии", — приводит газета слова вице-премьера Болгарии Христо Алексиева. Такое соглашение с "Лукойлом" даст дополнительный прирост в 350 миллионов евро для бюджета Болгарии, по оценкам правительства в Софии.

Согласно газете, единственный НПЗ балканской страны — это основной источник бензина и дизельного топлива, продаваемого на болгарском рынке, но половина продукции идет на экспорт. Завод обеспечивает около 9% экономического производства страны и дает работу нескольким тысячам человек, и его остановка приведет к серьезным проблемам на рынке труда в дополнение к потере нефтеперерабатывающих мощностей, заключает Independent.