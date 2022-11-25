АЛМА-АТА, 25 ноя — ПРАЙМ. Начало бурения на морском нефтяном проекте "Женис", которое казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) разрабатывает совместно с "Лукойлом", намечено на середину декабря, сообщила пресс-служба КМГ. "Казмунайгаз" консультируется с властями ЕС и США по поставкам оборудования

Глава "Казмунайгаза" Магзум Мирзагалиев провел в Москве деловые встречи с представителями "Лукойла" по сотрудничеству в области морской геологоразведки в казахстанском секторе Каспийского моря. В частности, стороны обсудили реализацию совместных проектов "Женис" и "Каламкас-море/Хазар".

"По проекту "Женис" планируется начало мобилизации полупогружной буровой установки "Дада Гургуд" 1 декабря и начало бурения – 15 декабря текущего года. Магзум Мирзагалиев выразил надежду на успешную реализацию проекта несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются компании в процессе реализации", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что по проекту "Каламкас-море/Хазар" в июне 2022 года КМГ и "Лукойл" подписали дополнительное соглашение по коммерческим условиям совместной реализации.

"Параллельно проводится работа по внесению изменений в законодательство Республики Казахстан по принятию улучшенного модельного контракта (УМК) для недропользования в области углеводородного сырья. После принятия УМК стороны смогут подать документы в министерство энергетики Республики Казахстан для получения и заключения контракта на недропользование", — говорится в сообщении.