РИМ, 25 ноя — ПРАЙМ. Все возможные варианты спасения принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода в городе Приоло на Сицилии, в том числе его национализация, рассматриваются, сообщил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо. "Лукойл" стал партнером "Газпрома" на Карабашских участках

Продолжение работы НПЗ в Приоло находится под угрозой из-за шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза, который предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт российской нефти с 5 декабря.

Как сообщила в пятницу газета La Sicilia, в числе возможных выходов из сложившейся ситуации в Риме, в частности, рассматривают предоставление дополнительных гарантий со стороны государственного экспортно-кредитного агентства (Sace) для закупки нефти за пределами России, обращение в Еврокомиссию с просьбой отложить эмбарго по примеру Болгарии, продажу предприятия стороннему инвестору с использованием инструмента Golden power. "Национализация — это последний путь, к которому придется прибегнуть, в случае если все другие окажутся недостаточными", — сказал Урсо газете.

Многие сицилийские СМИ в пятницу сообщили также о позиции, которую заняла по проблеме НПЗ в Приоло экс-министр по охране окружающей среды, видный деятель правящей партии "Вперед, Италия" Стефания Престиджакомо.

"Ситуация вокруг НПЗ "Лукойла" требует немедленного вмешательства со стороны правительства, которое рассматривает все возможные варианты, чтобы избежать острейшего кризиса в области занятости и производства… Лучшим решением на данном этапе, безусловно, стало бы отступление от эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу через несколько дней. Оно может поставить на колени Приоло, а также другие сицилийские объекты, которые занимаются переработкой российской нефти. Другие страны этого добились", — приводит ее слова онлайн-портал BlogSicilia.

Подвергнув резкой критике за бездеятельность предыдущее правительство Марио Драги, Престиджакомо подчеркнула: "Важно принять решение и сделать это немедленно. Сейчас уже нет времени, надо принимать меры по спасению рабочих и компаний".