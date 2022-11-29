МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Роснефть" обеспечивает 7% потребности КНР в нефти, за январь-октябрь объем поставок увеличился на 9,5%, почти до 72 миллионов тонн, заявил глава компании Игорь Сечин. Россия увеличила поставки газа и электроэнергии в Китай

"Роснефть" является основным российским поставщиком нефти в КНР, обеспечивая примерно 7% общей потребности китайского рынка в сырье. Общий объем экспорта российской нефти в Китай по итогам января-октября увеличился на 9,5% и составил почти 72 миллиона тонн", — сказал он в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Читайте также: Россия за десять месяцев поставила в Китай 53 миллиона тонн угля