РИМ, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство Италии работает над вопросом о национализации принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода в городе Приоло на Сицилии, пишет во вторник римская газета La Repubblica. "Роснефть" и "Лукойл" поборются за крупный нефтегазовый участок на Таймыре

"Правительство, вроде бы, решило: нефтеперерабатывающий завод в Приоло, наиболее важный в стране, может быть спасен только посредством вмешательства государства. Согласно источникам, вовлеченным в эту операцию, совет министров, заседание которого состоится в четверг, будет призван принять решение о национализации предприятия в провинции Сиракузы", — указало издание.

Газета отмечает, что такое решение продиктовано новыми санкциями ЕС в отношении России, которые предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ с 5 декабря. Завод "Лукойла" на Сицилии перерабатывает российскую нефть Urals.

В конце прошлой недели министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо утверждал, что все существующие варианты спасения завода в Приоло, включая его возможную национализацию, остаются на повестке дня. В числе других возможных решений он назвал предоставление дополнительных гарантий со стороны государственного экспортно-кредитного агентства (Sace) для закупки нефти за пределами России, обращение в Еврокомиссию с просьбой отложить эмбарго по примеру Болгарии, продажу предприятия стороннему инвестору с использованием инструмента Golden power.

Как отмечал Урсо в интервью газете La Sicilia, национализация — это последний путь, к которому придется прибегнуть, в случае если все другие окажутся недостаточными.

Страны Запада в связи со специальной военной операцией на Украине начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Что касается нефтепродуктов, то эмбарго на них должно начать работать в полную силу с 5 февраля.