МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл" из-за санкций с декабря перенаправит экспорт нефти со своих каспийских месторождений из трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан в систему Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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РИА Новости запросило комментарии "Лукойла" и КТК, но ответа пока не получило.

"Российский "Лукойл" прекратит экспорт нефти со своих каспийских месторождений по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с декабря из-за западных санкций и перенаправит ее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)", — передает агентство слова источников.

"Российская нефть уходит из БТД, причина – санкции. БТД не пускает российскую нефть", — сказал один из источников. По словам собеседников агентства, такое решение приняли западные акционеры БТД.

Шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. С 5 декабря вступает в силу запрет на морские перевозки российской нефти.

Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума

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По данным агентства Argus, "Лукойл" поставлял с каспийских месторождений 60-120 тысяч тонн сырья в месяц через танкер-накопитель "Юрий Корчагин" в адрес Socar Trading, торгового подразделения Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР). Socar Trading в свою очередь доставлял танкерные партии российской нефти на терминал Сангачалы для последующей прокачки по БТД.

Экспорт же нефти по КТК не попадает под санкции. Согласно предварительному плану погрузки на декабрь и расчетам Рейтер, экспорт нефти "Лукойла" по КТК в декабре вырастет до 660 тысяч тонн с 364 тысяч в ноябре.

Пропускная способность БТД составляет 1 миллион баррелей в сутки, но она используется не полностью. В этом году экспорт запланирован на уровне 660 тысяч баррелей в сутки. Основными экспортерами нефти по БТД являются Socar (ГНКАР), BP, MOL, Exxon и TPAO.