РИМ, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство Италии более не рассматривает возможность обращения в Еврокомиссию с просьбой отложить эмбарго на импорт нефти из России в отношении принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода Isab в сицилийском городе Приоло, сообщил в среду журналистам министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо. СМИ: в Италии намерены национализировать НПЗ "Лукойла" на Сицилии

Отвечая на вопрос о том, какие возможные решения этой проблемы остаются на повестке дня — переговоры с банками для обеспечения кредитов, прямое вмешательство государства и отступление от эмбарго, он сказал: "Первые два".

Во вторник римская газета La Repubblica со ссылкой на источники, "вовлеченные в эту операцию" сообщила, что завод Isab "может быть спасен только посредством вмешательства государства". Согласно этой информации, решение о национализации предприятия может быть принято уже на ближайшем заседании правительства, которое состоится в четверг.

Продолжение работы НПЗ в Приоло находится под угрозой из-за шестого пакета антироссийских санкций ЕС, который предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ с 5 декабря. Завод "Лукойла" на Сицилии перерабатывает российскую нефть Urals.

В конце прошлой недели Урсо заявил газете La Sicilia, что все существующие варианты спасения завода в Приоло пока остаются в силе, а национализация — это "последний путь, к которому придется прибегнуть, в случае если все другие окажутся недостаточными".