БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — ПРАЙМ. Соглашение, которое власти Венесуэлы подпишут с американской компанией Chevron, будет выгодным для обеих сторон, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. США разрешили нефтяной компании Chevron вести переговоры с Венесуэлой

"Соглашение, которое будет подписано, будет позитивным и выгодным для обеих сторон – выиграет Венесуэла, выиграет Chevron, выиграет мир. Вы должны согласиться со мной, что вытащить Венесуэлу из мирового энергетического круга – это была плохая, экстремистская идея Дональда Трампа, и (США) теперь расплачиваются", — сказал он.

Мадуро напомнил, что Венесуэла занимает первое место в мире по запасам нефти и четвертое – по газу.

В прошлую субботу минфин США ослабил санкции в отношении Венесуэлы, в том числе снял эмбарго на поставки нефти из латиноамериканской страны.

Министр нефти Тарек Эль-Айссами и глава Chevron в Венесуэле Хавьер Ла Роса встретились во вторник в Каракасе, чтобы обсудить детали серии контрактов, связанных с тремя совместными предприятиями, которыми Chevron управляет вместе с государственной нефтедобывающей Petroleos de Venezuela SA.

Chevron сотрудничает с PDVSA на четырех нефтяных месторождениях, добыча на которых, по подсчетам Блумберг, упала примерно до 50 тысяч баррелей в день со 160 тысяч в 2018 году. По словам одного из собеседников агентства, совместные предприятия могут увеличить добычу до 200 тысяч баррелей в день к концу года.