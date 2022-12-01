FT: американская Crossbridge возобновила переговоры о покупке НПЗ "Лукойла" ISAB в Италии
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Американская компания Crossbridge Energy Partners возобновила переговоры о покупке принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB в Италии, пишет газета Financial Times с ссылкой на источники.
"Американская частная инвестиционная компания возобновила переговоры о покупке крупнейшего в Италии нефтеперерабатывающего завода у российской компании "Лукойл", хотя любая сделка потребует поддержки нового правительства Италии", — говорится в статье.
Financial Times уточняет, что переговоры между американской компанией и "Лукойлом" начались в начале этого года и активизировались в конце лета, когда руководители Crossbridge провели двенадцатидневную юридическую экспертизу на предприятии. Однако в конце октября переговоры прервались.
Газета добавляет, что "Лукойл" настаивает на заключении сделки до того, как санкции ЕС, направленные против экспорта российской нефти по морю, вступят в силу в следующий понедельник. Правительство Италии, в свою очередь, утверждает, что любая сделка потребует дополнительного времени для урегулирования, и, по словам чиновников, правительство уделяет приоритетное внимание тому, чтобы банки предоставили НПЗ операционные средства.
Кроме того, по словам источников, один из крупнейших нефтетрейдеров в мире — Vitol — заключит соглашение о поставках и продаже нефти в рамках сделки по финансированию, что сделает его ключевым поставщиком "черного золота" для НПЗ и продавцом топлива, которое он производит. А сингапурский нефтетрейдер Trafigura провел переговоры с "Лукойлом" о потенциальной сделке в случае, если переговоры с Crossbridge провалятся.
Crossbridge Energy Partners — американская частная инвестиционная компания, является дочерней компанией Postlane Capital Partners.
https://1prime.ru/oil/20221201/839018638.html