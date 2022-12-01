МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Американская компания Crossbridge Energy Partners возобновила переговоры о покупке принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB в Италии, пишет газета Financial Times с ссылкой на источники. "Лукойл" перенаправит экспорт каспийской нефти в КТК, сообщил Reuters

"Американская частная инвестиционная компания возобновила переговоры о покупке крупнейшего в Италии нефтеперерабатывающего завода у российской компании "Лукойл", хотя любая сделка потребует поддержки нового правительства Италии", — говорится в статье.

Financial Times уточняет, что переговоры между американской компанией и "Лукойлом" начались в начале этого года и активизировались в конце лета, когда руководители Crossbridge провели двенадцатидневную юридическую экспертизу на предприятии. Однако в конце октября переговоры прервались.

Газета добавляет, что "Лукойл" настаивает на заключении сделки до того, как санкции ЕС, направленные против экспорта российской нефти по морю, вступят в силу в следующий понедельник. Правительство Италии, в свою очередь, утверждает, что любая сделка потребует дополнительного времени для урегулирования, и, по словам чиновников, правительство уделяет приоритетное внимание тому, чтобы банки предоставили НПЗ операционные средства. Турция начала требовать страховку у нефтяных танкеров, сообщили СМИ

Кроме того, по словам источников, один из крупнейших нефтетрейдеров в мире — Vitol — заключит соглашение о поставках и продаже нефти в рамках сделки по финансированию, что сделает его ключевым поставщиком "черного золота" для НПЗ и продавцом топлива, которое он производит. А сингапурский нефтетрейдер Trafigura провел переговоры с "Лукойлом" о потенциальной сделке в случае, если переговоры с Crossbridge провалятся.

Crossbridge Energy Partners — американская частная инвестиционная компания, является дочерней компанией Postlane Capital Partners.