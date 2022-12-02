МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Государства Персидского залива начали уходить от проамериканского влияния, тем самым нефтедобывающие страны заслуживают рост доверия к себе, считает турецкое издание Cumhuriyet. В США раскрыли серьезную причину очередного подорожания газа

В частности, политика Саудовской Аравии последнего времени требует со стороны Вашингтона уважения. Что касается ОАЭ, то здесь решились перейти к манипулированию американской системой управления. Отмечается, что на такие действия решились не враги Белого дома, а их "друзья".

"Понимаем ли мы, что в отношениях США со странами Персидского залива, такими как Саудовская Аравия и ОАЭ, происходят серьезные изменения?, — задается вопросом автор статьи.

Американский лидер Джо Байден, который обвинил наследного принца Саудовской Аравии в убийстве, теперь вынужден обратиться к нему с просьбами. Когда речь идет о таких наиглавнейших для американской экономики понятиях, как нефть, энергетика и кризис, глава Белого дома вынужден сменить тон и перейти к мольбам.

Байден встречался с Мухаммадом ибн Салманом в ходе своего рабочего турне по Ближнему Востоку в июле этого года. Однако договориться о наращивании добычи нефти ему не удалось, напоминает издание. Если ранее наследный принц в отчетах американского ЦРУ фигурировал как "убийца", то теперь президент США пожимает ему руку, а Белый дом шлет сигналы о том, что США признает право наследного принца на неприкосновенность и преследовать его не будет.

"Деньги — великая вещь. Данные государства полагаются на эту силу", — отмечает автор статьи и обращает внимание на то, что животворящая нефть может изменить "даже каменные" взгляды на разные вопросы. Журналист обращает внимание на то, что сейчас для мира нефть очень ценна, зависимость все еще очень высока, чтобы не считаться со странами, это сырья производящими.

"Страны Персидского залива не увеличивают добычу нефти. В противном случае цена упадет. Теперь эти времена закончились. Они действуют совместно с Россией в этом вопросе", — добавляет автор и отмечает, что запасы нефти, безусловно, будут только истощаться.