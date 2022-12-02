МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойла" в Италии ISAB готов продолжить функционирование даже на фоне введения Евросоюзом эмбарго на поставки российского "Черного золота", заявили в пресс-службе компании. В Италии одобрили срочные меры по спасению НПЗ "Лукойла"

"В связи с предстоящими ограничениями на поставки нефти из России в страны Европейского союза, вступающими в силу 5 декабря 2022 года, Litasco SA (предприятие группы "Лукойл"), являющаяся владельцем НПЗ ISAB s.r.l., расположенного в Италии, сообщает о готовности обеспечить бесперебойную работу завода, учитывая запас сырья на ближайшие месяцы и будущие поставки нефти не из России", — следует из релиза.