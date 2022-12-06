ИННК сообщила об обнаружении новых нефтяных залежей на юго-западе Ирана
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Иранские геологоразведчики обнаружили новые нефтяные залежи на юго-западе страны, заявил во вторник руководитель разведки месторождений Иранской национальной нефтяной компании (ИННК) Мехди Факур.
"Были открыты новые залежи нефти на юго-западе страны", — приводит слова Факура агентство IRNA.
По его словам, залежи были обнаружены иранскими нефтяниками благодаря освоению нового метода разведки углеводородных месторождений – аэромагниторазведки.
Как ранее во вторник отмечал Факура, ученые спроектировали в Иране первый самолет для проведения аэромагниторазведки, успевший совершить во вторник свой первый вылет и собрать первые данные, по которым и были обнаружены новые нефтяные залежи.
https://1prime.ru/oil/20221206/839070340.html
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