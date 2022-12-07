МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Введение ценового потолка на российскую нефть скорее всего приведет к повышению мировых цен на "черное золото", заявил в беседе с "Известиями" глава комитета бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст. Двусторонняя торговля Украины и Германии снизилась на 20 процентов

Он подверг сомнению эффективность работы потолка цен на российскую нефть, установленного на уровне $60 за баррель. "Если это приведет к сокращению предложения, то цены на нефть, вероятно, будут расти", — отметил Эрнст, добавив, что

Россия уже приняла меры предосторожности, чтобы обойти верхний ценовой предел, начав скупать танкеры.

В то же время он заявил: "Я не считаю целесообразными такие санкции или общий бойкот нефти или газа из РФ. Единственный результат — рост цен на энергоносители по всему миру без каких-либо признаков окончания (специальной военной операции — прим. ред.)".

По его мнению, за отказ от российских энергоресурсов в Германии заплатит потребитель. Уже к сегодняшнему дню потребительские цены на электроэнергию в ФРГ повысились на 25%.

"Санкции ударили по Германии больше, чем по России. В частности, взрыв цен на энергоносители приводит к значительному сокращению потребительских расходов. Это ведет к остановке производства и прекращению операционных затрат в компаниях. Так что в Германии ожидается рецессия", — констатировал депутат бундестага.