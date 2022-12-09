МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин всего одним маневром может удвоить стоимость золотого запаса России, сообщил специализированный портал Kitco со ссылкой на записку бывшего старшего советника Минфина США, инвестстратега Credit Suisse Золтана Позара, подготовленную им Стоимость золота закрепилась ниже 1795 долларов за унцию

Финансист уверен, что золото может достичь $3600 за унцию, если Россия в ответ на введение Западом ценового потолка на нефть начнет "принимать драгметалл в обмен на сырую нефть". При этом Прозар подчеркивает, что такой маневр станет полной неожиданностью для США.

Согласно его предположению, Россия вполне может "отмстить" Западу за санкции и ценовой потолок на нефть, решив продавать энергоресурсы за золото, например, по цене один грамм драгметалла за два барреля нефти. Прозар уверен, что в этом случае доллар будет фактически переоценен относительно российской нефти, а цена золота удвоится.