ДОХА, 9 дек — ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Китай считают важным стабилизацию мировых рынков нефти, говорится в совместном заявлении двух стран по итогам визита в Эр-Рияд председателя КНР Си Цзиньпина. Кувейт снизил отпускные цены на нефть для Азии в январе

"В сфере энергетики стороны подчеркнули, что укрепление их сотрудничества в этой области является важным стратегическим партнерством. Хорошие основы сотрудничества существуют благодаря богатым нефтяным ресурсам королевства и обширному рынку Китая. Они указали, что развитие и укрепление сотрудничества между ними в нефтяной области соответствует общим интересам, обе стороны подчеркнули важность стабилизации мировых нефтяных рынков", — говорится в принятом документе, которое цитирует Саудовское агентство новостей SPA.

Кроме того, "Китайская Народная Республика приветствовала роль королевства в поддержании баланса и стабильности мировых нефтяных рынков, а также в качестве крупного надежного экспортера сырой нефти в Китай".

Си Цзиньпин находится с официальным визитом в Саудовской Аравии, где в пятницу примет участие в саммитах с участием глав стран Персидского залива и арабских государств.