МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В правительство уже поступили предложения, содержащие возможные ответы на введение западными странами "потолка" цен на российскую нефть, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в эфире Первого канала. СМИ: цена на российскую нефть сорта Urals упала ниже 45 долларов

По его словам, в документах содержатся три варианта, из которых выберут один или два.

Финальное решение будет оформлено в виде президентского указа, о его содержании сообщат по официальным каналам.

Ранее СМИ сообщали, что власти разрабатывают три вероятных сценария ответа Москвы на ценовые ограничения в отношении российской нефти: полный запрет на продажу топлива странам, присоединившимся к ограничению; запрет на экспорт по контрактам с "потолком"; введение индикативной цены.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки этого энергоресурса из России по морю. Кроме того, ЕС, страны G7 и Австралия утвердили лимит цен на морские поставки российской нефти в 60 долларов за один баррель.