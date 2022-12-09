МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Китай будет увеличивать импорт нефти и газа из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главами стран организации в Эр-Рияде. Китай и страны Персидского залива обсудят создание зоны свободной торговли

"Китай продолжит увеличивать импорт сырой нефти и сжиженного природного газа из стран ССАГПЗ, укреплять сотрудничество в области разработки нефтегазовых месторождений, экологически чистых и низкоуглеродных энергетических технологий, а также развивать расчеты по торговле нефтью и газом в юанях", — приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят шесть арабских стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

Председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развитие отношений Пекина со странами региона.