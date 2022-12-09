БИШКЕК, 9 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не ожидает, что у России будут какие-либо потери из-за введения потолка цен на нефть. Путин рассказал о "зашкаливающих" ценах на газ в Европе

"У нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах", — сказал Путин в контексте реакции на введение потолка цен Западом на российскую нефть на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Путин также отметил, что размер потолка примерно соответствует уровню рыночных цен на российскую нефть. "В этом смысле это решение нас никак не затрагивает. Нам, честно говоря, не это важно", — добавил он.

"Что касается нашей реакции, то, я уже говорил, мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают", — сказал Путин. Он также добавил, что конкретные шаги будут обозначены в указе президента, а также не исключил сокращение добычи, хотя никаких решений пока не принято.

Потолок цен на российскую нефть касается не только государства, но и всех производителей, если потребитель будет определять цену, это приведет к коллапсу отрасли, также отметил Путин.

"Отрасль и так не доинвестирована, не дофинансирована, а если еще мы будем слушать только потребителя, то это инвестирование сведется к нулю, все это приведет на каком-то этапе к катастрофическому всплеску цен и к обрушению мировой энергетики, вот к чему это приведет. Это глупое предложение, непродуманное, и непросчитанное", — сказал он.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.