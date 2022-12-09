МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются приблизительно на 1%, с понедельника могут показать падение более чем на 10%, в то время как инвесторы обращают внимание на обильное предложение "черного золота" на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

По состоянию на 21.33 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1% — до 75,39 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,47%, до 70,41 доллара. С понедельника котировки могут показать снижение более чем на 10%. Для Brent это может стать сильнейшим недельным падением с июля, для WTI — с марта.

Со стороны спроса главным событием недели стало то, что с 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено. Главным фактором со стороны предложения на этой неделе стало то, что в турецких водах возник затор из нефтяных танкеров после начала действия ограничений цен на нефть из РФ. По словам источников, днем 9 декабря число ожидающих судов не превышало десяти.

Кроме того, ранее на этой неделе управление энергетической информации минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти и нефтепродуктов, которая оказалась сильнее, чем ожидалось. Запасы бензина в стране выросли на 5,3 миллиона баррелей, до 219,1 миллиона баррелей. Аналитики ждали роста лишь на 2,7 миллиона. Запасы дистиллятов выросли на 6,2 миллиона баррелей и составили 118,8 миллиона баррелей. Прогнозировался рост лишь на 2,2 миллиона.

Помимо этого, в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 9 декабря их число снизилось на две — до 625 агрегатов.

"Кажется, что предложение обильно, а законодатели в США все еще поощряют нефтяные компании добывать столько нефти, сколько позволяют их возможности", — цитирует портал MarketWatch аналитика AvaTrade Наима Аслама (Naeem Aslam).