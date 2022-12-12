МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Exxon Mobil Corp в пятницу завершила сделку по продаже за 407 млн долларов своих операций в Чаде и Камеруне фирме Savannah Energy PLC, акции которой котируются в Лондоне.
Exxon отказывается от африканского бизнеса, в котором добыча сырой нефти сокращается, чтобы сфокусироваться на своем крупном проекте сжиженного природного газа в Мозамбике и на более прибыльных операциях на американском континенте. Недавно она демонтировала платформу в Экваториальной Гвинее и готовится покинуть эту страну.
Savannah приобрела 40%-ную долю Exxon в нефтяном проекте Doba, который включает семь действующих нефтяных месторождений с суммарным объемом добычи в 28 000 баррелей в день. Об этом компания сообщила в корпоративных документах.
Когда в прошлом году стало известно о переговорах, на этих месторождениях добывалось 33 700 баррелей в день. Ранее доля Exxon оценивалась в 360 млн долларов.
Местные нефтегазовые компании в Африке в последнее время покупают зрелые месторождения у нефтедобывающих фирм, которые переориентируются на более прибыльные проекты в других местах. Ранее в этом году TotalEnergies SE ушла из Анголы, а Chevron Corp, Shell Plc и Exxon покинули Нигерию.
https://1prime.ru/oil/20221212/839141769.html
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