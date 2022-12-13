МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Правительство России с 1 апреля 2023 года расширило географию поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом по льготному тарифу, включив ряд регионов Сибирского федерального округа, сообщил кабмин. Не "зеленый" переход: нефтяникам указали, на что им нужно тратить деньги

"С 1 апреля 2023 года в России расширится география поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом по льготному тарифу. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Речь идет о субсидиях железнодорожным перевозчикам на возмещение потерь при установлении льготных тарифов на доставку автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина.

"Согласно новому постановлению, перевозки таких нефтепродуктов по льготному тарифу станут возможны не только на Дальний Восток, но и в ряд регионов Сибирского федерального округа, а именно в Красноярский край и Иркутскую область. Это позволит сдержать динамику оптовых цен, снизить давление на розницу, а также поддержать местных независимых операторов АЗС", — добавляется в сообщении.

В федеральном бюджете на субсидирование программы в 2023 году предусмотрено 9,3 миллиарда рублей, в 2024 году — 9,6 миллиарда рублей, в 2025 году — 10,2 миллиарда рублей.

Программа субсидирования перевозок нефтепродуктов по железной дороге заработала с 2022 года, придя на смену действовавшему механизму "дальневосточного демпфера". Госбюджет в 2022 году потратил на ее реализацию около 9,8 миллиарда рублей.