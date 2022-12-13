МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре увеличились к сентябрю на 22,5 миллиона баррелей, были на 167 миллионов баррелей ниже средних пятилетних значений и на 197 миллионов баррелей ниже среднего показателя в 2015-2019 годах, говорится в декабрьском докладе ОПЕК. Страны ОПЕК выполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 174 процента

"По предварительным данным, за октябрь общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов — ред.) в странах ОЭСР выросли на 22,5 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Запасы составили 2,748 миллиарда баррелей, что на 15 миллионов баррелей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 167 миллионов баррелей ниже среднего пятилетнего значения и на 197 миллионов баррелей ниже среднего уровня 2015-2019 годов", — говорится в докладе.

Уточняется, что в октябре запасы нефти в ОЭСР составили 1,335 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов — 1,413 миллиарда.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.