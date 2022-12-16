КАИР, 16 дек — ПРАЙМ. Министр нефти Египта Тарек аль-Мулла обсудил с вице-президентом "Лукойла" Иваном Романовским перспективы деятельности компании в Египте на фоне ее желания расширить масштабы добычи, сообщило египетское ведомство. СМИ: "Лукойл" близок к завершению сделки по продаже НПЗ на Сицилии

"Аль-Мулла и Романовский обсудили нынешние инвестиции компании в ряде концессионных зон, где проводится разведка нефти и газа в Египте в Восточной и Западной пустынях, планы работы на будущее, перспективы увеличения инвестиций компании и активности в свете ее интереса к расширению в новых концессионных зонах", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе миннефти.

Министр отметил многолетнюю историю отношений между ведомством и "Лукойлом" и указал на наличие многообещающих возможностей для расширения ее деятельности в Египте.

Романовский, как следует из заявления миннефти, заявил о желании компании усилить присутствие в Египте, также он обсудил возможности сотрудничества в различных сферах.