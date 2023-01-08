МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Бояться, что нефть в мире закончится — не стоит, ее хватит еще правнукам, а количество и доступность "черного золота" зависят от развития технологий, заявил РИА Новости гендиректор компании "Европейская Электротехника", крупного российского производителя оборудования, в том числе для нефтегазовой отрасли, Илья Каленков. Эксперты подсчитали, на сколько сократится добыча нефти в 2023 году

"Я бы сказал, что бояться того, что в мире закончится нефть, не стоит, ее хватит не только на наш век, но и на век наших внуков и правнуков. Но, как говорится, каменный век закончился не потому, что закончились камни. Вполне может быть, что человечество научится синтезировать нефтехимию из воздуха, и тогда нефть будет не нужна. Это вопрос технологий будущего", — сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас человечество добывает нефть с глубины 3-3,5 километра, и это считается нормой нефтедобычи. При этом еще 40 лет назад добыча нефти велась с глубины 1,5 километра, и все запасы на большей глубине считались неизвлекаемыми.

"А еще раньше, 100 лет назад, в Баку нефть черпали ведрами, то есть просто рылся колодец, где была нефть, а не вода. Поэтому с точки зрения количества нефти в мире, оно, на мой взгляд, не поддается никакой внятной оценке. Другое дело, какие у нас будут технологии, как быстро и эффективно мы научимся добывать глубоко залегающую нефть", — добавил Каленков. Глобальный кризис или новый ренессанс: что ждет энергетику в 2023 году

Он привел в пример нефть из Баженовской свиты, трудноизвлекаемые запасы, объемы которых оцениваются примерно в 300 миллиардов тонн. Сейчас добыча на таких отложениях нерентабельна, однако, по словам эксперта, через 10-15 лет при новых технологиях или новых ценах на нефть она может оказаться очень выгодной.

"В будущем вполне вероятно, что все пластмассы, всю химию мы сможем получать не из нефти, а из цветков одуванчика, например, или еще что-то из разряда фантастических технологий. Конечно, в обозримом будущем этого не произойдет, поэтому пока нефть и газ будут составлять основу мировой энергетики. И на этом пути… у России есть прекрасные перспективы, что бы там ни говорили западные партнеры по поводу возобновляемых источников энергии", — заключил эксперт.