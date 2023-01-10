МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Практически все основные российские компании нарастили добычу нефти в 2022 году и общий объем производства вырос на два процента, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники. Bloomberg узнал о продаже российской нефти по цене ниже "потолка"

В материале отмечается, что добыча нефти в России достигла 535 миллионов тонн. "Сургутнефтегаз" вышел по объемам добычи на третью позицию, обогнав даже "Газпром нефть" — предприятие сумело быстрее всего нарастить темпы производства. Что же касается "Лукойла", то он занял второе место, увеличив добычу на шесть процентов, до 81 миллионов тонн.

Эксперты отметили, что крупнейшая российская нефтекомпания "Роснефть", попавшая вместе с "Газпром нефтью" под блокирующие санкции Евросоюза, снизила добычу на два процента в 2022 году, до 178,5 миллионов тонн.

Опрошенные изданием аналитики заявили о том, что в наступившем году на объемах добычи нефти скажутся европейские санкции.

"Это вынудит производителей со временем формировать альтернативные каналы поставок топлива", — добавили они.

"Коммерсант" отмечает, что, по словам замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, "ощутимое снижение спроса на нефть из-за этих факторов может ожидать Россию уже в феврале".

С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции западных стран: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.