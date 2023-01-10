МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ тщательно следит за ситуацией с ценами на нефть, которые в последнее время начали снижаться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. СМИ: в 2022 году российские компании увеличили добычу нефти на два процента

Представитель Кремля ответил на вопрос об отношении властей к тому, что российская нефть на прошлой неделе продавалась вдвое дешевле марки Brent.

"Эта ситуация тщательно отслеживается", — сообщил Песков.

По его словам, вопрос держит на контроле профильный вице-премьер Александр Новак, а также Министерство энергетики. Reuters назвал сроки восстановления нефтедобычи на "Сахалине — 1"

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что властям необходимо действовать очень осторожно и внимательно, чтобы ситуация не навредила российской энергетической отрасли.

Песков также напомнил о том, что в конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение западными странами "лимита" цен на нефть из РФ.

Ранее во вторник Минэнерго сообщило, что в ближайшее время опубликует подробности о порядке применения ответных мер и мониторинге цен.