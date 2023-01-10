2023-01-10T13:20:00+03:00
2023-01-10T13:23:59+03:00
2023-01-10T13:20:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230110/839430108.html
Кремль внимательно следит за ситуацией с ценами на нефть
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство РФ тщательно следит за ситуацией с ценами на нефть, которые в последнее время начали снижаться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 10.01.2023
нефть, энергетика, новости, россия, дмитрий песков, цены на нефть
https://1prime.ru/images/83638/94/836389483.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83638/94/836389483.jpg
https://1prime.ru/images/83638/94/836389482.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83638/94/836389482.jpg
https://1prime.ru/images/83638/94/836389470.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83638/94/836389470.jpg
https://1prime.ru/oil/20230110/839427523.html
https://1prime.ru/oil/20230109/839421903.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ тщательно следит за ситуацией с ценами на нефть, которые в последнее время начали снижаться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос об отношении властей к тому, что российская нефть на прошлой неделе продавалась вдвое дешевле марки Brent.
"Эта ситуация тщательно отслеживается", — сообщил Песков.
По его словам, вопрос держит на контроле профильный вице-премьер Александр Новак, а также Министерство энергетики.
Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что властям необходимо действовать очень осторожно и внимательно, чтобы ситуация не навредила российской энергетической отрасли.
Песков также напомнил о том, что в конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение западными странами "лимита" цен на нефть из РФ.
Ранее во вторник Минэнерго сообщило, что в ближайшее время опубликует подробности о порядке применения ответных мер и мониторинге цен.