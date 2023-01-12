КИШИНЕВ, 12 янв — ПРАЙМ. Litasco — структура "Лукойла" — заключила договор с госоператором нефтяного терминала в румынском порту Констанца на 2023 год, который обеспечит работу нефтеперерабатывающего завода в этой стране в условиях эмбарго ЕС, сообщает румынский портал Profit. Названо число потенциальных участников "газовой ипотеки"

В Румынии "Лукойлу" принадлежит самый крупный нефтеперерабатывающий завод в стране — Petrotel Lukoil. Его мощность составляет около 2,5 миллиона тонн нефти в год.

"Litasco, трейдинговое подразделение российской группы "Лукойл" и акционер нефтеперерабатывающего завода Petrotel, останется в 2023 году основным клиентом государственного оператора нефтяного терминала в порту Констанца, Oil Terminal. Компании подписали контракт на весь год в размере 55,85 миллиона леев (около 12 миллионов долларов — ред.)", — пишет портал.

Контракт, подписанный между Oil Terminal и Litasco, касается разгрузки сырой нефти с морских судов и ее доставки для перекачки на НПЗ. Также речь идет о разгрузке и загрузке бензина, дизельного топлива, мазута и химических и нефтехимических продуктов с/на морские суда или речные баржи, танкеры. При этом в контракте учитывается эмбарго по нефти РФ, вступившее в силу с 5 декабря, и по нефтепродуктам, которое вступает в силу с 5 февраля текущего года.

Компания Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company) — единый оператор международной торговли группы "Лукойл", осуществляет все ее поставки и трейдинговые операции за рубежом. В состав Litasco входят дочерние компании и филиалы в США, Нидерландах, Казахстане и других странах.