МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля снижается на 3,9 доллара — до 12,8 доллара за тонну, следует из данных Минэкономразвития.

Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки, за период период с 15 декабря по 14 января составила 46,82 доллара за баррель, или 341,8 доллара за тонну. Месяцем ранее баррель Urals стоил 57,5 доллара.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понижается до 3,8 доллара с 5 долларов за тонну, на темные — до 12,8 доллара с 16,7 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина — до 3,8 доллара с 5 долларов, а прямогонного (нафты) — до 7 долларов с 9,1 доллара за тонну.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 февраля составит 21 доллар, на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГов) — 18,9 доллара, на кокс — 0,8 доллара за тонну.