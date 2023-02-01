МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, оставались без изменений по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Цены на нефть слабо растут на торгах в среду

Как в среднем считают 11 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 21-27 января оставались без изменений. Пять аналитиков прогнозируют сокращение запасов, а шесть — их увеличение. Оценки варьируются от —4 млн баррелей до +3,5 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в среду, в 15.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, увеличились на 900 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +2,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе сократились на 1 млн баррелей. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +1,2 млн баррелей. Вступают в силу ответные меры России на введение ценового потолка на нефть

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, выросла на 0,5 процентного пункта, до 86,6%. Прогнозы варьируются от —0,5 процентного пункта до повышения на 1,4 процентных пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти на отчетной неделе на 6,3 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 2,7 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей, согласно источнику.