СТАМБУЛ, 6 фев — ПРАЙМ. Компания Botaş заявила в понедельник, что разрушительное землетрясение не повлияло на работу нефтепроводов в стране.
"После проверок никакого ущерба нефтепроводам с сырой нефтью не выявлено", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе компании.
В качестве меры предосторожности было решено приостановить подачу газа в ряд районов рядом с эпицентром землетрясения, отметили в компании.
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
https://1prime.ru/oil/20230206/839697968.html
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