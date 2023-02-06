СТАМБУЛ, 6 фев — ПРАЙМ. Компания Botaş заявила в понедельник, что разрушительное землетрясение не повлияло на работу нефтепроводов в стране. В Турции и Сирии произошло сильное землетрясение

"После проверок никакого ущерба нефтепроводам с сырой нефтью не выявлено", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе компании.

В качестве меры предосторожности было решено приостановить подачу газа в ряд районов рядом с эпицентром землетрясения, отметили в компании.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.