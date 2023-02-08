МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Производство нефти в США в 2023 году может вырасти, а спрос при этом останется без изменений. Такие прогнозы содержатся в опубликованном во вторник ежемесячном отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, посвященном краткосрочным перспективам рынка энергоносителей. Новак заявил о востребованности российской нефти в Европе

Согласно прогнозу ведомства, производство нефти в США в этом году может вырасти на 590 000 баррелей в день, до 12,49 млн баррелей в день, а в следующем году добыча может увеличиться на 160 000 баррелей в день, до 12,65 млн баррелей в день.

Прогнозы указывают на замедление темпов роста добычи нефти в США, связанное с растущими расходами и сокращением извлекаемых запасов. Кроме того, производители находятся под давлением со стороны инвесторов, которые призывают их уменьшить траты.

Потребление нефти и других жидких углеводородов в этом году может остаться без изменений, на уровне 20,3 млн баррелей в день, ожидают в EIA. В ведомстве также прогнозируют, что экономика США может несильно сократиться за первые шесть месяцев года. Эксперт предсказал, чем обернется для Европы лимит цен на нефтепродукты

Спрос в Китае, как полагают в EIA, может вырасти на 700 000 баррелей в день в этом году и на 400 000 баррелей в день — в следующем. Власти Китая отказываются от политики нулевой терпимости к коронавирусу.

В EIA также ожидают, что производство нефти и других жидких углеводородов в России в этом году сократится примерно на 1 млн баррелей в день, до 9,9 млн баррелей в день. Эта оценка на 400 000 баррелей в день превышает январский прогноз, поскольку объемы экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ оказались более высокими, чем ранее ожидалось.

Цены на нефть Brent во второй половине года могут снизиться до примерно 82 долларов за баррель против 85 долларов за баррель в первой половине года, так как мировое предложение может обогнать спрос, что приведет к увеличению запасов, говорится в отчете ведомства.