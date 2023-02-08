Новак: без российский нефтепродуктов Европе грозит дефицит и рост цен на топливо
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Европа без российских нефтепродуктов будет испытывать дефицит и рост цен на топливо, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"С 5 февраля были введены ограничения на поставку в Европу наших нефтепродуктов, а также решения по потолку цен. И буквально через два дня коллеги приняли изменения в свои регламенты, которыми они дезавуировали ранее принятые решения… Фактически без наших нефтепродуктов будет большой дефицит и рост цен", — сказал вице-премьер.
https://1prime.ru/oil/20230208/839728127.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.