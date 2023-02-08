МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Европа без российских нефтепродуктов будет испытывать дефицит и рост цен на топливо, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Equinor ожидает увеличение добычи нефти и газа в 2023 году

"С 5 февраля были введены ограничения на поставку в Европу наших нефтепродуктов, а также решения по потолку цен. И буквально через два дня коллеги приняли изменения в свои регламенты, которыми они дезавуировали ранее принятые решения… Фактически без наших нефтепродуктов будет большой дефицит и рост цен", — сказал вице-премьер.