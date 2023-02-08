МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Пожар вспыхнул на территории завода, занимающегося переработкой нефтепродуктов, в городе Новошахтинск Ростовской области. Об этом сообщили представители региональных экстренных служб.

Информация о возгорании поступила около 10.24 мск в среду.

Согласно данным, огонь охватил территорию в сто "квадратов".

Пожарным службам удалось сперва локализовать возгорание, а затем и потушить его. Причины инцидента выясняются.