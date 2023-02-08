В Ростовской области загорелся завод нефтепродуктов
Пожар произошел на территории завода по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Пожар вспыхнул на территории завода, занимающегося переработкой нефтепродуктов, в городе Новошахтинск Ростовской области. Об этом сообщили представители региональных экстренных служб.
Информация о возгорании поступила около 10.24 мск в среду.
Согласно данным, огонь охватил территорию в сто "квадратов".
Пожарным службам удалось сперва локализовать возгорание, а затем и потушить его. Причины инцидента выясняются.
https://1prime.ru/oil/20230208/839728226.html
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