МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Восстановление спроса в Китае может ужесточить ситуацию на топливных рынках, однако ресурсы для компенсации временного дефицита есть, поэтому, хотя рост цен нефти Brent возможен, за пределы двузначных отметок в 2023 году он вряд уйдет, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Эксперт предсказал, чем обернется для Европы лимит цен на нефтепродукты

"Восстановление спроса в Китае может ужесточить топливные рынки, но для компенсации временного дефицита ресурсы есть. Так что рост цен возможен, но за пределы двузначных отметок цена на Brent вряд ли уйдет, по крайней мере на какой-либо сколь угодно значимый отрезок времени. Безусловно, многое будет зависеть от политики, поэтому отклонения от базового сценария могут быть достаточно серьезные", — сказал Галактионов.

По словам эксперта, сейчас есть много вопросов относительно состояния глобальной экономики и уровня процентных ставок в мире. В зависимости от глубины рецессии, отметил он, цены на нефть Brent могут идти по разным траекториям. "Консенсус-прогноз склоняется к умеренному снижению и ценам в районе 70-80 долларов за баррель в среднем за 2023 год", — пояснил Галактионов.

Также он добавил, что рост спроса в азиатском регионе подтверждает и повышение цен на саудовскую нефть. В понедельник агентство Блумберг сообщало, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила мартовские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, Европы и США. Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии была повышена на 0,2 доллара за баррель, таким образом она будет на 2 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai.

По состоянию на 12.44 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,19%, до 84,69 доллара за баррель.