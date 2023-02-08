2023-02-08T13:35:07+03:00
2023-02-08T13:35:07+03:00
2023-02-08T13:35:07+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230208/839729983.html
Новак назвал объем добычи нефти в России в январе
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Добыча нефти в России в январе была на уровне декабря, около 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки, в феврале пока идет на таком же уровне, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак... ПРАЙМ, 08.02.2023
нефть, энергетика, новости, александр новак, добыча нефти, россия
https://1prime.ru/images/83638/92/836389221.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83638/92/836389221.jpg
https://1prime.ru/images/83638/92/836389220.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83638/92/836389220.jpg
https://1prime.ru/images/83638/92/836389208.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83638/92/836389208.jpg
https://1prime.ru/oil/20230207/839722612.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в январе была на уровне декабря, около 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки, в феврале пока идет на таком же уровне, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос журналистов о том, какая в январе была добычи нефти в России, Новак сказал: "Я могу сказать, что на уровне декабря, 9,8-9,9 (миллиона баррелей в сутки — ред.), надо уточнить".
На вопрос по ситуации с добычей в феврале Новак добавил: "Посмотрим, сейчас идет пока на уровне".