МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в январе была на уровне декабря, около 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки, в феврале пока идет на таком же уровне, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в России в 2023 году

Отвечая на вопрос журналистов о том, какая в январе была добычи нефти в России, Новак сказал: "Я могу сказать, что на уровне декабря, 9,8-9,9 (миллиона баррелей в сутки — ред.), надо уточнить".

На вопрос по ситуации с добычей в феврале Новак добавил: "Посмотрим, сейчас идет пока на уровне".