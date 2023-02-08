МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия до марта определится с ответными мерами на потолок цен на нефтепродукты, введенный странами ЕС и G7, сейчас изучает целесообразность в связи с решением Евросоюза вывести часть нефтепродуктов из-под этого механизма, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Как Индия решила "украсть" у Европы немного СПГ

"Мы изучаем новые принятые решения (относительно исключения ЕС части российских нефтепродуктов из потолка цен — ред.), надо понять целесообразность", — сказал Новак.

На уточняющий вопрос, когда будет понимание по срокам, Новак ответил: "До марта будет".