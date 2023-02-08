МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду растут более чем на 1% на увеличении спроса на данный вид сырья в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Новак рассказал, когда Россия ответит на потолок цен на нефтепродукты

По состоянию на 13.34 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,1%, до 84,62 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,37%, до 78,2 доллара.

"Рынок нефти, похоже, избавился от негативного влияния недавнего роста курса доллара. Это указывает на высокий спрос, поскольку опасения по поводу рецессии ослабевают, а возобновление работы Китая начинает влиять на рынок", — сказал агентству Блумберг старший аналитик Danske Bank Йенс Педерсен (Jens Pedersen).

Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.