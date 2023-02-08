Глава TotalEnergies предупредил о последствиях нефтяных санкций Запада
Глава TotalEnergies Пуянне заявил, что западные санкции создают "серый" рынок нефти
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Антироссийские санкции создают параллельный нефтяной рынок, заявил в среду гендиректор французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне.
По его словам, ранее существовал прозрачный и хорошо функционирующий мировой рынок нефти.
"Я понимаю политическую цель, но я не думаю, что мы полностью оценили последствия", — сказал он, добавив, что "больше нет единого нефтяного рынка… Со всеми этими запретами мы создаем серый рынок нефти". А Россия, как подчеркнул Пуянне, сможет продавать свою нефть.
"Оружие, которое есть у России, — это сокращение объемов и повышение цен", — уточнил он.
В отличие от конкурентов, таких как BP и Shell, TotalEnergies сохранила некоторые свои инвестиции в России, в том числе предприятие "Ямал" по производству СПГ в российской Арктике. При этом гендиректор французской компании подчеркнул, что контракт полезен. Кроме того, не только у TotalEnergies есть контракты с Ямалом, но и у других европейских компаний.
https://1prime.ru/oil/20230208/839734940.html
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