МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Антироссийские санкции создают параллельный нефтяной рынок, заявил в среду гендиректор французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне. Миннефти Ирака и Total договорились о новых нефтегазовых проектах

По его словам, ранее существовал прозрачный и хорошо функционирующий мировой рынок нефти.

"Я понимаю политическую цель, но я не думаю, что мы полностью оценили последствия", — сказал он, добавив, что "больше нет единого нефтяного рынка… Со всеми этими запретами мы создаем серый рынок нефти". А Россия, как подчеркнул Пуянне, сможет продавать свою нефть.

"Оружие, которое есть у России, — это сокращение объемов и повышение цен", — уточнил он.

В отличие от конкурентов, таких как BP и Shell, TotalEnergies сохранила некоторые свои инвестиции в России, в том числе предприятие "Ямал" по производству СПГ в российской Арктике. При этом гендиректор французской компании подчеркнул, что контракт полезен. Кроме того, не только у TotalEnergies есть контракты с Ямалом, но и у других европейских компаний.