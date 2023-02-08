МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 3 февраля, увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Минэнерго США спрогнозировало рост нефтедобычи в 2023 году

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,225 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в октябре составила 12,38 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в ноябре добыча составила также 12,38 миллиона баррелей, в декабре — 11,92 миллиона баррелей, а за весь прошлый год — в среднем 11,86 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 февраля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 80 тысяч баррелей в день — до 12,49 миллиона, но при этом понизило прогноз на следующий год на 160 тысяч баррелей в сутки — до 12,65 миллиона баррелей в день.

Кроме того, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 февраля, выросли на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,5%, — до 455,1 миллиона баррелей, следует из обзора.

Показатель вырос чуть меньше прогноза — аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов на 2,45 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в США при этом не изменился: показатель остается на уровне 371,6 миллиона баррелей четвертую неделю подряд. Ранее показатель снижался еженедельно начиная с сентября 2021 года. Сейчас он находится на минимуме с декабря 1983 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 39,1 миллиона с 38 миллионов баррелей.

Запасы бензина в США увеличились на 5 миллионов баррелей (на 2,1%), до 239,6 миллиона баррелей. Аналитики ждали роста показателя лишь на 1,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов поднялись на 2,9 миллиона баррелей (на 2,5%) и составили 120,5 миллиона баррелей. Прогнозировался рост всего на 0,1 миллиона баррелей.