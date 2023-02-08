МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают статистику по запасам этого вида сырья в США. Цены на нефть растут на торгах среды

По состоянию на 20.27 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,93%, до 84,45 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,09%, до 78 долларов.

В среду управление энергетической информации (EIA) минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 февраля, выросли на 2,4 миллиона баррелей — до 455,1 миллиона, хотя аналитики ожидали роста запасов на 2,45 миллиона баррелей.

В свою очередь, запасы бензина в США увеличились на 5 миллионов баррелей — до 239,6 миллиона баррелей. Аналитики ждали роста показателя лишь на 1,3 миллиона баррелей. А стратегический резерв нефти в США за отчетный период не изменился: показатель остается на уровне 371,6 миллиона баррелей четвертую неделю подряд.