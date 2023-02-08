МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рекордные прибыли мировых нефтегазовых мейджоров могут вызвать дискуссию об их дополнительном налогообложении в некоторых странах, но отрасли нужны инвестиции, чтобы общая недоинвестированность в будущем не привела к дефициту нефти, прокомментировал РИА Новости управляющий партнёр Kept Антон Усов. Стоимость нефти растет после выхода статистки по запасам в США

Ведущие западные нефтегазовые компании отчитались о рекордных прибылях за прошлый год. По подсчетам "Коммерсанта", суммарная прибыль американских ExxonMobil и Chevron, британских BP и Shell и французской TotalEnergies составила рекордные 195 миллиардов долларов.

"Прежде всего, это влияет на дискуссию об изъятии части сверхприбылей в виде дополнительного налога в ряде стран. Отрасль отвечает, что нуждается в инвестициях, так как в период низких цен еще недолгое время назад были недоинвестированы значительные средства в разведку и добычу, что в среднесрочной перспективе может привести к дефициту предложения", — считает собеседник агентства.

В то же время, по его мнению, этот аргумент несколько нивелируется объявлениями компаний об обратном выкупе своих акций с рынка и рекордных дивидендах.