МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Лукойл" и администрация района Изеддин-Салим в Ираке подписали соглашение о сотрудничестве на текущий год, сообщает компания. Россия в марте добровольно сократит добычу нефти

"Лукойл" и администрация района Изеддин-Салим в Ираке подписали соглашение о сотрудничестве на 2023 год", — говорится в сообщении телеграм-канала компании.

Уточняется, что компания уже более 10 лет поддерживает реализацию соцпроектов на территориях, прилегающих к месторождению "Западная Курна — 2".

"Лукойл" заключил договор на оказание услуг разработки и добычи нефти на "Западной Курне 2" в начале 2010 года. Срок действия этого соглашения составляет 25 лет. ЦБ понизил прогноз средней цены нефти Urals на 2023 год

"Лукойл" добывает нефть на "Западной Курне 2" с 2014 года. Планируемый объем добычи составляет 800 тысяч баррелей в сутки. Однако из-за соглашения ОПЕК+ добыча с 1 мая 2020 года снизилась, а с октября того же года постепенно восстанавливается. В результате во втором квартале 2021 года среднесуточная добыча на месторождении была примерно на 50 тысяч баррелей в день ниже его мощности.

"Лукойлу" принадлежит 75% в проекте "Западная Курна 2", государственной иракской North Oil Company — 25%. Также в проекте задействована иракская South Oil Company, распределяющая от лица Ирака нефть проекта между его участниками в счет возмещения затрат и вознаграждения.