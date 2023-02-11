Французский трейдер предсказал нефть по 140 долларов уже в 2023 году
Financial Times: трейдер Андюран предсказал скачек цены на нефть в 2023 году до 140 долларов
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В 2023 году цена на нефть может взлететь до 140 долларов, спрогнозировал в беседе с Financial Times один из крупнейших трейдеров в сфере энергетики, основатель хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран.
Он считает, что взлет цены произойдет уже в нынешнем году в связи с восстановлением спроса в Китае. Открытие Поднебесной после карантина приведет к более значительному увеличению спроса на "черное золото", нежели прогнозировалось до сих пор.
По мнению Андюрана, мировой спрос на нефть вполне способен вырасти на 4 миллиона баррелей в сутки, при том, что обычно среднегодовой рост вчетверо меньше. Потому даже отсутствие проблем с поставками на глобальный рынок нефти из России, которая ищет новых покупателей в Азии и готова предоставлять им большой дисконт, не сможет сдержать рост цен.
https://1prime.ru/oil/20230211/839774353.html
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