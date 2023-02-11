МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В 2023 году цена на нефть может взлететь до 140 долларов, спрогнозировал в беседе с Financial Times один из крупнейших трейдеров в сфере энергетики, основатель хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран. Эксперты предсказали скачок цен на нефть к лету

Он считает, что взлет цены произойдет уже в нынешнем году в связи с восстановлением спроса в Китае. Открытие Поднебесной после карантина приведет к более значительному увеличению спроса на "черное золото", нежели прогнозировалось до сих пор.

По мнению Андюрана, мировой спрос на нефть вполне способен вырасти на 4 миллиона баррелей в сутки, при том, что обычно среднегодовой рост вчетверо меньше. Потому даже отсутствие проблем с поставками на глобальный рынок нефти из России, которая ищет новых покупателей в Азии и готова предоставлять им большой дисконт, не сможет сдержать рост цен.