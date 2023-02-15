МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, выросли по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Нефть давит на российские активы

Как в среднем считают 11 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 4-10 февраля выросли на 800 000 баррелей. Два аналитика прогнозируют сокращение запасов, а девять аналитиков ожидают их увеличения. Оценки варьируются от —3,2 млн баррелей до +2,6 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в среду, в 15.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, увеличились на 1,5 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +4 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе выросли на 200 000 баррелей. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +2,3 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, выросла на 0,2 процентного пункта, до 88,1%. Прогнозы варьируются от —1,5 процентного пункта до повышения на 1,4 процентных пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов нефти на отчетной неделе на 10,5 млн баррелей, рост запасов бензина на 846 000 баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей, согласно источнику.