МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Общий объем запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР (коммерческие и стратегические) в декабре упал до минимума с апреля 2004 года, составив 3,977 миллиарда баррелей, говорится в новом ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА улучшило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

"Общие запасы в ОЭСР, включая государственные, упали до 3,977 миллиарда баррелей, минимальный уровень для данного показателя с апреля 2004 года", — пишут эксперты МЭА. Они отмечают, что по сравнению с ноябрем снижение составило 34,4 миллиона баррелей.

Коммерческие запасы в странах ОЭСР при этом сократились в декабре на 18,1 миллиона баррелей, до 2,767 миллиарда баррелей. Это на 95,7 миллиона баррелей ниже среднего значения за последние пять лет. "Снижение стало крупнейшим с момента начала коллективных действий МЭА на рынке (выпуск запасов из стратрезервов — ред.) в марте 2022 года, несмотря на то что было выпущено еще 16,3 миллиона баррелей из стратегических резервов", — отмечается в докладе.

Кроме того, мировые запасы нефти и нефтепродуктов, по оценке МЭА, в декабре упали на 69,8 миллиона баррелей, частично нивелировав рост на 100 миллионов месяцем ранее. Тем не менее, показатель на 40,5 миллиона баррелей выше, чем в аналогичном периоде годом ранее, и на 126 миллиона баррелей выше минимума марта 2022 года. ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти вне организации в 2023 году

В то же время предварительные данные по январю показывают рост нефтяных запасов в США, Европе и Японии на 27,9 миллиона баррелей. В частности, запасы средних дистиллятов в Европе увеличились на 10,8 миллиона баррелей в преддверии начала действия эмбарго ЕС на российские нефтепродукты.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. При этом в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

В то же время, в 2022 году в ситуацию на рынке нефти решили вмешаться страны МЭА, чтобы стабилизировать высокие цены на нефть и компенсировать, по их мнению, недостаточность действий ОПЕК+. Для этого государства-члены организации предприняли серию выпуска запасов из своего стратегического резерва.