МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, выросли по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Аналитики ждут замедления роста ВВП США в четвертом квартале

Как в среднем считают 10 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 11-17 февраля увеличились на 2 млн баррелей. Трое аналитиков прогнозируют сокращение запасов, а семеро — их увеличение. Оценки варьируются от —2 млн баррелей до +6,5 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в среду, в 16.00 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, увеличились на 400 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —2 млн баррелей до +2,5 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе сократились на 700 000 баррелей. Оценки варьируются от —2 млн баррелей до +1 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, снизилась на 0,1 процентного пункта, до 86,4%. Прогнозы варьируются от —0,8 процентного пункта до повышения на 1 процентный пункт. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти на отчетной неделе на 9,9 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 894 000 баррелей и рост запасов дизельного топлива на 1,4 млн баррелей, согласно источнику.