МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. "Лукойл" ведет переговоры с индийскими компаниями о продаже своей доли в 38% в нефтяном месторождении Pecan в Гане, сообщает агентство Reuters с ссылкой на источники. "Лукойл" и Казахстан начнут добычу нефти в Каспийском море в 2028 году

"Российский "Лукойл" ведет переговоры с индийскими компаниями о продаже своей доли в месторождении Pecan в Гане, что может помочь выйти из тупика в представлении планов разработки месторождения… "Лукойл" владеет 38%", — пишет агентство.

При этом отмечается — норвежская промышленная инвестиционная компания Aker заявила, что представление плана разработки Pecan властям Ганы было отложено на фоне опасений, что проект может попасть под санкции из-за участия "Лукойла". По словам генерального директор Aker ASA Оейвинда Эриксена (прямая цитата агентством не приводится), его компания ведет переговоры с властями Ганы, и одним из вариантов является выход "Лукойла" из проекта.

Компания "Лукойл", в свою очередь, оспаривает, что она представляет санкционный риск для проекта, пишет Reuters. РИА Новости пока не располагает комментарием компании. "Транснефть" начала прокачку казахстанской нефти в направлении Польши

По словам источников, переговоры между представителями "Лукойла" и индийскими компаниями, включая ONGC Videsh, подразделение Oil and Natural Gas Corp, состоялись в этом месяце в рамках конференции India Energy Week.

Норвежская Aker Energy, контролируемая Aker ASA, владеет 50% глубоководного блока у берегов Ганы, где расположено месторождение Pecan, Лукойл владеет 38%, Ghana National Petroleum Corp. имеет 10%, а Fueltrade — 2%.